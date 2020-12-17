Незлобин сообщил о планах покинуть СТС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Шоумен, комик Александр Незлобин сообщил о планах покинуть канал СТС. Об этом он рассказал в интервью журналистке Софико Шеварднадзе для ее шоу "Просто о сложном", выходящем в Яндекс.Эфире.

"Я был бы как комик лучше и сильнее, если бы не работал на СТС. Я был бы сильнее, круче и успешнее. Я не знаю про деньги, но считаю, что они все равно приходят, если ты делаешь что-то хорошо, - сказал он. - Более того, после интервью, я буду звонить Муругову (Вячеслав Муругов - глава "СТС Медиа" - прим. ТАСС) и говорить: давай, убирай меня". Я чувствую, что мне нужно завязать со всем остальным и сосредоточиться на том, кем я хочу сейчас быть и какой курс я хочу взять. Я хочу быть действующим стендап-комиком, который время от времени снимает, как режиссер".

"Просто о сложном" - серия разговоров известной телеведущей с лидерами разных сфер. В программе принимали участие Максим Фадеев, Сергей Шнуров, Тимур Бекмамбетов, Гарик Мартиросян, космонавт Сергей Рязанский, глава компании по разработке искусственного интеллекта Ольга Ускова, стрит-артист Покрас Лампас, митрополит Тихон Шевкунов, Андрей Курпатов, многие другие.