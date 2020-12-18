В Петербурге открывается выставка "Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка "Театр Александра Бенуа. Мания Петрушки" открывается в пятницу в Шереметевском дворце - филиале Музея театрального и музыкального искусства. Экспозиция посвящена 150-летию со дня рождения мастера, обогатившего своим творчеством разные сферы российского и мирового искусства, сообщили в пресс-службе музея.

"Выставка фокусируется на театральном наследии Александра Бенуа. Здесь собраны эскизы и фотографии, макеты и сценические костюмы из более чем 20 спектаклей в оформлении художника, от первых опытов на Императорской сцене (опера Рихарда Вагнера "Гибель богов") до работ последних лет для миланского театра Ла Скала и труппы Сола Юрока, крупнейшего американского импресарио XX века. Особенно подробно представлены материалы к балету "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского - наиболее значимому в творчестве Александра Бенуа спектаклю, для которого художник создал и оформление, и либретто", - рассказали в пресс-службе.

Александр Бенуа (1870-1960) - один из самых известных представителей знаменитой художественной династии России. За почти 90-летнюю жизнь он оставил заметный след в русском и европейском искусстве как художник, художественный критик, историк искусства, режиссер, либреттист и музейный деятель.

Юбилейная выставка посвящена его вкладу в искусство театра ХХ века. Здесь представлены его эскизы к спектаклям Мариинского театра, Ballets Russes Сергея Дягилева, труппы Иды Рубинштейн, Парижской оперы, а также для собственных постановок на сцене Московского художественного театра и петроградского Большого драматического театра. В общей сложности это более сотни эскизов из собрания Музея театрального и музыкального искусства, музея-заповедника "Петергоф", Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки.

Русская тема в творчестве Бенуа уходит корнями в петербургское детство художника с ярмарочными гуляниями, представлениями Императорских театров, невской панорамой и поэзией Пушкина. Это балеты "Павильон Армиды" на музыку Николая Черепнина и "Петрушка" Стравинского, поставленные для антрепризы Сергея Дягилева. Собранные эскизы демонстрируют огромное значение, которое эти образы - в особенности фигура Петрушки - имели для Александра Бенуа на протяжении всей его творческой жизни.

Выставка будет работать до 14 марта 2021 года.