Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет премьеру "Электры" Рихарда Штрауса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Опера Рихарда Штрауса "Электра" впервые будет показа в пятницу на сцене театра "Санктъ-Петербургъ Опера". Постановщиком спектакля выступил художественный руководитель труппы, народный артист России Юрий Александров.

"Сама тема произведения близка к сегодняшнему времени. Дети убивают своих родителей - это совсем недавно было в нашей реальной жизни. Мне попадались сюжеты в новостях о том, что три сестры убили своего отца. Эта история очень сильно отозвалась в моем сердце. И мне показалось, что она очень созвучна с "Электрой". Мы живем в обществе, где легко рушатся семейные отношения, где сын может поднять руку на мать, дочь может поднять руку на отца. Исследовать этот процесс мне показалось интересным", - сказал в беседе с журналистами Юрий Александров.

Как отметил режиссер, театр "Санктъ-Петербургъ Опера" - это не просто площадка для удовлетворения режиссерских амбиций, но прежде всего школа для артистов, которые должны овладеть многими стилями. "Мы уже поем Бриттена, поем Верди, Пуччини, Моцарта. Но ничего подобного "Электре" у нас не было за все 30 лет. Поэтому было желание окунуться в эту экстремальную ситуацию, в эту экспрессионистическую музыку", - подчеркнул он.

Александров отметил, что труппа решает сложные творческие задачи. Так, партию Электры подготовили сразу три солистки театра: Ксения Григорьева, Виктория Мартемьянова и Татьяна Кальченко. Сценографом спектакля выступил постоянный творческий партнер режиссера - народный художник России Вячеслав Окунев. Премьера пройдет под управлением дирижера Максима Валькова.

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры РФ.