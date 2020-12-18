Умер актер Джереми Буллок

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Английский актер Джереми Буллок, известный по роли Бобы Фетта в киносаге "Звездные войны", умер на 76-м году жизни. Как сообщила в четверг газета Daily Mail, причина смерти артиста пока не раскрывается.

Буллок исполнил роль Фетта в двух фильмах франшизы - "Звездные войны: Эпизод 5 - Империя наносит ответный удар" (1980) и "Звездные войны: Эпизод 6 - Возвращение Джедая" (1983).

Кроме того, он участвовал в съемках картин "Шпион, который меня любил" (1977) и "Осьминожка" (1983) про приключения британского спецагента Джеймса Бонда. Буллок также регулярно снимался на британском телевидении, в том числе в популярном сериале "Доктор Кто" (1963-1989). Всего за свою профессиональную карьеру актер сыграл более чем в 100 кинопроектах.