Россияне назвали самые новогодние книги

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Пользователи книжного сервиса MyBook назвали произведение "Щелкунчик и Мышиный король" самой новогодней книгой. Об этом свидетельствуют данные опроса, поступившие в ТАСС.

"Самой новогодней книгой россияне назвали легендарную сказку Эрнста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", за эту книгу отдали свои голоса более 30% опрошенных", - отмечено в исследовании.

На втором месте повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" (26%), а замыкает тройку первая часть саги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (25%). Следом за ними идут драматическая сказка "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака (23%) и сказка "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена (21%).

В опросе приняли участие более 2 тыс. пользователей сервиса. Из них 46% опрошенных отмечают, что хотят успеть прочитать за каникулы от двух до пяти книг, а 14% - пять и более. В пятерке отложенных на каникулы авторов чаще всего фигурируют Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Агата Кристи, Рэй Брэдбери, Эрих Мария Ремарк и другие.