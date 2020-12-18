Первый сборник прозы Пушкина продали на аукционе за 8,5 млн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый сборник прозы Александра Пушкина, который издан в августе 1834 года, был продан на аукционе за 8,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд" в пятницу.

"Самой дорогой и редчайшей книгой аукциона ожидаемо стало издание "Повестей, изданных Александром Пушкиным" (1834). На аукцион книга была выставлена по цене 3,2 млн рублей, по результатам торгов экземпляр ушел с молотка за 8,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В сборник вошло первое издание в виде книги повести "Пиковая дама" - до этого она была опубликована анонимно во втором номере журнала "Библиотека для чтения" за 1834 год, а также второе издание "Повестей Белкина" (первое издание датируется 1831 годом) и две главы из романа "Арап Петра Великого".

Также с молотка ушли две прижизненные книги Николая Гоголя - "Арабески" 1835 года (за 2,4 млн рублей), собрание сочинений 1842 года (за 2,4 млн рублей). Стартовая цена этих книг была по 1,8 млн рублей.

"Литфонд" провел 17 декабря торги редких книг, исторических бумаг, фотографий, автографов, плакатов. Всего было продано лотов на сумму более 25 млн рублей.