Берлинский кинофестиваль пройдет в виртуальном формате

БЕРЛИН, 18 декабря. /ТАСС/. Берлинский кинофестиваль пройдет в следующем году в два этапа: в марте в онлайн-формате состоятся мероприятия для представителей отрасли, а обычные показы запланированы на июнь. Об этом говорится в сообщении, которое распространили в пятницу организаторы смотра.

"В качестве ответа на пандемию мы выработали новый формат для Берлинале. Предстоящий смотр пройдет в два этапа: мероприятия для представителей отрасли состоятся в онлайн-формате с 1 по 5 марта, а показы для зрителей - в июне 2021 года".

Так, в марте пройдет Европейский кинорынок и еще несколько мероприятий для профессионалов. Летом же будут организованы сеансы в столичных кинотеатрах, а также на открытом воздухе, планируется торжественное открытие. Основная и второстепенные программы пока не составлены, неизвестен состав международного жюри.

Изначально планировалось, что фестиваль состоится в феврале 2021 года.

Из года в год сеансы Берлинского кинофестиваля посещают в общей сложности более 300 тыс. человек, в разных программах представлены сотни фильмов, аккредитации запрашивают тысячи журналистов со всего мира. Кинофорум приносит в казну федеральной земли Берлин стабильно по €120-130 млн.