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Сергей Шнуров раскрыл стоимость своего участия в корпоративах

Его частное выступление обойдется в 11,5 млн рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Лидер рок-группы "Ленинград", шоумен Сергей Шнуров заявил в интервью ТАСС, что не заметил снижения спроса на участие в новогодних корпоративах на фоне пандемии коронавируса.

"Неплохо. Работа есть, - сказал Шнуров, отвечая на вопрос о ситуации с корпоративами. - У меня все в порядке".

По его словам, обычно он дает два частных выступления в месяц и отказывается от выступлений в новогоднюю ночь. "Хотя в прошлом году выступали. Уже не помню подробностей, но предложили какие-то огромные, существенные деньги. Пришлось согласиться", - поделился музыкант.

Выступление Шнурова в частном порядке обойдется в 11,5 млн рублей. "Как стоило выступление $150 тыс., так и стоит. Никуда - ни влево, ни вправо", - прокомментировал он.

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РоссияШнуров, Сергей Владимирович
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