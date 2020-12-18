Титул культурной столицы Европы 2025 года достался городам на границе Словении и Италии

ЛЮБЛЯНА, 18 декабря. /ТАСС/. Титул одной из двух культурных столиц Европы 2025 года присужден совместной заявке городов Нова-Горица и Гориция, расположенных на границе Словении и Италии. Об этом сообщила в пятницу в ходе виртуальной пресс-конференции глава жюри проекта Кристина Фаринья.

Первой европейской культурной столицей, определенной 8 октября при помощи виртуального голосования в период пандемии, стал Хемниц (Германия).

Разделенные словенско-итальянской границей муниципалитеты Нова-Горица и Гориция выдвигали общую заявку под лозунгом "Вперед! Без границ". Это было обусловлено их тесными экономическими и культурными связями. После вхождения Словении в состав Шенгенской зоны в 2007 году оба города фактически стали частью единой агломерации. Их также объединяет общее прошлое: современная Нова-Горица является восточной частью Гориции, вошедшей в состав Югославии в 1947 году, в то время как исторический центр этого населенного пункта отошел к Италии.

Решение жюри приветствовал министр культуры Словении Васко Симонити, назвавший его "символом приграничного сотрудничества". Глава словенского культурного ведомства также выразил надежду на то, что Новой-Горице и Гориции "удастся поместить себя на карту Европы в качестве успешного единого города".

Проект "Культурная столица Европы" - инициатива Европейского союза, существующая с 1985 года. Изначально выбирали только один город, однако, начиная с 2000 года, их число стало увеличиваться.

У Словении уже есть опыт участия в номинации - в 2012 году Марибор носил титул европейской культурной столицы.