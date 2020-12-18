Обама назвал российскую картину "Дылда" одним из любимых фильмов этого года

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Барак Обама назвал одним из своих любимых фильмов уходящего года картину российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019). Об этом Обама написал в пятницу в своем Twitter.

44-й президент США пояснил, что он и его жена Мишель, как и многие люди во всем мире, из-за пандемии нового коронавируса были вынуждены отказаться от походов в кинотеатры и коротать время дома за просмотром фильмов и телесериалов на сервисах потокового видео. Обама перечислил те из них, которые понравились ему с женой больше всего.

Этот список открыла картина "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom). Затем следуют "Дылда", "Манк" (Mank), "Мартин Иден" (Martin Eden, 2019), "Бакурау" (Bacurau, 2019), "Кровные узы" (Let Him Go), "Коллектив" (Colectiv, 2019) и другие.

"Дылда" в начале декабря была включена в список лучших фильмов текущего года по версии кинокритика американской газеты "Нью-Йорк таймс" Минолы Даргис.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".