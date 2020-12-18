Создателя нивхского алфавита наградили специальной номинацией премии "Дальний Восток"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Победителей литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева, которая присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока, были объявили в пятницу в Москве. Специальных номинаций премии удостоились нивхский писатель и публицист Владимир Санги и главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

"Человек, которого я буду представлять, на протяжении всей своей жизни занимался сохранением природы, увеличением популяции редких животных, исходил тропами весь Приморский край, неоднократно встречался с хищными животными, издал более 40 научных трудов и публикаций и, конечно, великолепную книгу "Поцелуй тигрицы". Номинантом этой премии стал Павел Васильевич Фоменко", - сказал на торжественной церемонии губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Победителем специальной премии "За вклад в развитие Дальнего Востока" от вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева стал сахалинский писатель, публицист, классик нивхской литературы и создатель нивхского алфавита Владимир Санги. "Вы формируете ментальность. Мы не просим писать о нас хорошо, мы не пытаемся на это влиять. В ваших произведениях вы учите любить родную землю, учите верить в себя, учите доброте, а собственно это и есть те качества, которые позволяют нашей стране развиваться, которые позволяют развиваться Дальнему Востоку", - сказал на торжественной церемонии Трутнев.

В номинации "Длинная проза" победил Александр Куланов с произведением "Ощепков", в номинации "Короткая проза" - Константин Сонголов ("Если бы карма"), в номинации "Проза для детей" - Андрей Усачев ("Волшебная Колыма").

Литературная премия "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева учреждена в начале 2019 года по инициативе вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Она присуждается за лучшие произведения на тему Дальнего Востока. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. Место жительства автора значения не имеет, главное - писать на русском языке. Сообщалось, что каждый из трех победителей получит 500 тыс. рублей.

Владимир Арсеньев родился в 1872 году в Санкт-Петербурге. В 1900 году он приехал в Приморье и с тех пор занимался изучением Дальнего Востока. В начале 1910-х годов материалы, собранные Арсеньевым в экспедициях, были собраны в двухтомник "Краткий военно-географический и военно-статистический очерк Уссурийского края". Кроме того, он стал автором художественных книг "По уссурийскому краю" и "Дерсу Узала", последняя несколько раз экранизировалась, в 1975 году ее поставил японский режиссер Акира Куросава и получил за этот фильм премию "Оскар".