В Казани представили игрушечных Дедов Морозов из коллекции мультипликатора Татарского

КАЗАНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Выставка "Союзмультфильма" "Когда зажигаются елки. Шедевры новогодней анимации России XX века" открылась в пятницу в выставочном зале "Манеж" музея-заповедника "Казанский Кремль". В экспозицию вошли 60 игрушечных Дедов Морозов из коллекции российского режиссера-аниматора, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Татарского, сообщила ТАСС руководитель выставочного отдела центра "Эрмитаж-Казань" Маргарита Тихонова.

"Представлено 60 [Дедов Морозов], их мы привезли из Москвы, они принадлежат Алине Татарской, вдове режиссера. <…> [Татарский] был не только выдающимся режиссером, но еще и коллекционером. Он любил собирать бытовые вещи, которые окружали его, его детство. Так получилось, что и профессия [Татарского], и вот эти дедушки совпали с идеей, что он хотел создать мультфильм, посвященный Дедам Морозам разных стран. Не удалось этого сделать, но все-таки коллекцию он продолжать собирать", - сказала она.

Как сообщили журналистам в музее-заповеднике, в рамках выставки будут показаны новогодние шедевры Татарского и других классиков отечественной мультипликации - Владислава Старевича, Николая Ходатаева, Мстислава Пащенко, Леонида Амальрика, Ивана Иванова-Вано, Валентины и Зинаиды Брумберг.

"Можно сказать, что [игрушки] из разных стран, есть представленные из ГДР, Чехословакии. Они из разных материалов. Здесь, в основном, конечно, из папье-маше. Есть самые старинные, буквально видно, что это ручная работа", - сказала Тихонова.

Как отметили в музее-заповеднике, на выставке будут проходить новогодние экскурсии, театрализованная программа, мастер-классы. По словам Тихоновой, каждый участник выставки будет получать путеводитель, где будет рассказываться о том, как выстроены кинозоны.

"[Можно будет] интерактив поразгадывать, поиграть с этими Дедушками Морозами с помощью карты. Появится зона мастер-классов, будут представлены раскраски. Очень много активностей, плюс у нас еще на этой выставке проходит театрализованная программа "Волшебная елка", - сказала она.