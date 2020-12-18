Цирк на проспекте Вернадского впервые показал шоу "По щучьему велению"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Театрально-цирковой спектакль "По щучьему велению" в пятницу впервые представили в Большом Московском государственном цирке на проспекте Вернадского (БМГЦ), передает корреспондент ТАСС.

В основе спектакля - знакомая многим с детства история про Емелю, лежащего на печи, царскую дочь Варвару и волшебную щуку, исполняющую желания. Зрители увидели цирковые номера с конями, акробатами в костюмах березовых дров, дрессированными медвежатами и морскими котиками. Также на манеже появилась огромная печь, на которой по сюжету лежит главный герой истории.

"Для нас системной историей стало в новогодние праздники ставить русские сказки. Здесь мы отдаем дань уважения зрителям, которые ходили на протяжении многих лет в Большой Московский цирк, смотрели разные сказки, которые делали здесь до нас и сохранили традицию приходить сюда семьями с детьми", - сказал ТАСС художественный руководитель БМГЦ Аскольд Запашный.

Шоу будет идти в цирке до 17 января. "Мне кажется, что зрители устали от разговоров о коронавирусе, поэтому моя задача как худрука была при всех ограничениях, которые на нас свалились, трудоустроить всех артистов и сделать качественные спектакли. Мы хотим создать людям праздник, чтобы они приходили сюда и забывали о пандемии", - сказал собеседник агентства.

Ярким элементом новогодней сказки стали костюмы артистов, подготовленные художницей Надеждой Русс. "Она давно прочувствовала специфику цирка, ведь костюм должен быть не только зрелищный, но и удобный для выполнения опасных трюков. Костюмы для этого спектакля были выполнены в русском народном стиле", - рассказал ТАСС генеральный директор БМГЦ Эдгард Запашный.

В дни новогодних каникул в программе цирка впервые показывают два спектакля. Помимо "По щучьему велению", в репертуаре будет идти обновленная версия шоу "OFU с участием братьев Запашных", в которой рассказывается о путешествии инопланетянина на Земле.