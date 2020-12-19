В Петербурге покажут спектакль "Киса" с запрещенными главами из "12 стульев"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Комедийный спектакль "Киса" с использованием запрещенных цензурой глав из романа "12 стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова покажет в субботу театр "Приют комедианта" в Петербурге. Постановку, где большая часть действия сфокусирована на Кисе Воробьянинове, осуществил режиссер Семен Серзин, который примерил на себя эту роль и как актер, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Новый спектакль Семена Серзина - настоящая история Кисы Воробьянинова, одного из главных героев "12 стульев". Традиционно этого разжалованного предводителя дворянства представляют дряхлым стариком, в некотором смысле жертвой Остапа Бендера. Но Серзин обращается к запрещенным цензурой главам романа о юности Воробьянинова и доказывает, что этот герой - "мот и бонвиван" похлеще самого великого комбинатора", - рассказали в пресс-службе.

Охота за фамильными драгоценностями для Кисы - последний шанс вернуться к блестящей жизни на широкую ногу. Состояние перехода от старого режима к новому, дезориентация и бесшабашная свобода делают комбинаторами и Кису, и всех прочих героев спектакля.

В постановочную бригаду вошли постоянные соавторы режиссера - художник Соня Матвеева, композитор Евгениий Серзин, хореограф Анна Закусова. Почти все роли репетируют два состава артистов. Так, постановщик сам сыграет заглавную роль в дубле с актером МХТ имени Антона Чехова Евгением Переваловым. В роли Остапа выступят Илья Дель и Алексей Ведерников из театра "Мастерская".

Театр "Приют комедианта" не располагает собственной труппой, приглашая на каждую постановку новый состав исполнителей. Так, в "Кисе" зрители увидят актеров из Малого драматического театра - Театра Европы, Театра комедии имени Николая Акимова, "Такого театра" и "Невидимого театра".