Театр наций представит спектакль об изнанке современного искусства

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "7 дней в совриске", рассказывающего об изнанке современного искусства, пройдет в Новом пространстве Театра наций в Москве в субботу. Главную роль в постановке исполняет Алиса Хазанова, сообщили в пресс-службе театра.

"Для Алисы это будет первый опыт сотрудничества с Театром Наций. Автором и режиссером постановки станет Егор Матвеев, ранее принимавший участие в лаборатории Театра Наций "Красное колесо" по одноименному роману-эпопее Александра Солженицына", - рассказали в театре.

Спектакль вдохновлен книгой Сары Торнтон "Семь дней в искусстве". Режиссер создал по ее мотивам сатирическую пьесу о семи главных "вратах", через которые проходят работы российских современных художников. По аналогии с книгой в спектакль интегрированы реальные фигуры и институции отечественного современного искусства. Это директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова, художники Павел Пепперштейн и Андрей Бартенев, аукцион Vladey, Триеннале российского современного искусства в музее "Гараж" и другие.

Сюжет объединяет их ради одной большой цели - пережить вместе семь дней споров, взлетов и падений, открыть революционную выставку, попасть с ней во все актуальные тренды и в итоге получить престижную премию. "С одной стороны, спектакль "7 дней в совриске" основан на реальных событиях, а с другой - его парадоксальные сюжетные повороты выстроены по законам художественного мира", - говорит Матвеев.

Он добавляет, что спектакль рассказывает об изнанке не только современного искусства, так как и в других сферах - бизнесе, образовании, науке, работают точно такие же правила. Хазанова играет роль директора галереи. По ее словам, "7 дней в совриске" можно воспринимать как разоблачающую производственную комедию, а можно как серьезный путеводитель по жизни современного художника.

"В работе мы полностью опираемся на российские реалии, а здесь, помимо прочих проблем, существует множество предубеждений по поводу современного искусства. Мне хочется побороться с ними, как-то защитить русский арт-рынок и дать ему шанс. Поэтому мне будет интересно войти в диалог со зрителем, не посвященным во все тонкости индустрии. Собственно, моя героиня - директор галереи - и есть такой своеобразный идеолог и защитник совриска", - сказала она.