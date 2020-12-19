Музыканты на фестивале "Мариинский" посвятят часть программы Бетховену

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Международный фортепианный фестиваль "Мариинский" открывается в субботу в Петербурге концертом под управлением народного артиста России Валерия Гергиева. "Мариинский" - новое имя ежегодного фестиваля, который ранее раз или два раза в сезон проходил здесь под названием "Лики современного пианизма", сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"На этот раз фестиваль сменит привычное название "Лики современного пианизма" и в 15-й раз пройдет уже как фортепианный фестиваль "Мариинский". Основанный в 2011 году, фестиваль проводится ежегодно в одну или две сессии. В сезоне 2020/21 он вновь состоится дважды: в нынешнем декабре и весной будущего года", - рассказали в пресс-службе, отметив, что несколько вечеров будет посвящено 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена.

На открытии 19 декабря под управлением маэстро Гергиева прозвучат Пятый фортепианный концерт Бетховена и Первая симфония Брамса. Сольную партию исполнит серебряный призер конкурса имени Петра Чайковского (2019) Дмитрий Шишкин. Он же выступит на следующий день с программой из произведений Шопена, Метнера, Скрябина, Прокофьева и Рамо. Бетховенскую программу представит на своем сольном вечере победитель конкурса имени Вана Клиберна, воспитанник профессора Веры Горностаевой Вадим Холоденко. Помимо произведений самого Бетховена, он исполнит "отклики" на его монументальный стиль и искусство мастерской разработки - "Серьезные вариации" Мендельсона, написанные в пользу сооружения памятника Бетховену в Бонне, "Вариации на тему Корелли" Рахманинова и пьесы Альбениса из цикла "Иберия'.

Празднование бетховенского юбилея завершится исполнением его Девятой симфонии. Она прозвучит под управлением приглашенного в Петербург 31-летнего израильского дирижера Лахава Шани, преемника Зубина Меты на посту руководителя Израильского филармонического оркестра, а также главного дирижера Роттердамского филармонического оркестра. Этот же музыкант выступит и как пианист в сопровождении оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Прозвучат Фортепианный концерт № 27 Моцарта и Концерт для фортепиано и духовых Стравинского.

Еще один участник фестиваля Никита Абросимов, ученик Александра Торадзе, привезет в Петербург сольную программу, в которую войдут Седьмая соната Бетховена, Восьмая Прокофьева и три "Трансцендентных этюда" Листа. Как сообщили в пресс-службе, из-за обстоятельств, связанных с пандемией, программа еще ряда фестивальных вечеров сейчас уточняется. Открытой остается и дата завершения праздника, который обычно продолжается десять дней.

Название "Мариинский" носит еще один фестиваль знаменитого театра - международный балетный, который проходит весной.