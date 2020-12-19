Эрмитаж в каникулы покажет онлайн-программы о Рождестве в Зимнем дворце в XVIII-XIX веках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж во время перерыва в работе на зимних каникулах представит несколько новых онлайн-программ, посвященных в том числе рождественским праздникам в XVIII-XIX веках. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

В связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 2 декабря доступ посетителей в музеи города будет закрыт с 30 декабря по 10 января.

"В новогодние каникулы на страницах Эрмитажа в социальных сетях можно будет увидеть праздничные видео про Рождество и Новый год в Зимнем дворце в XVIII и XIX веках, фильм "Екатерина Вторая в Казани. Город глазами императрицы", экскурсии по временным выставкам, программы для детей и многое другое", - сообщили в пресс-службе.

Представители учреждения пообещали "возместить новый "музейный локдаун" новыми онлайн-программами". Пользователи социальных сетей смогут виртуально посетить недавно открывшиеся в Эрмитаже выставки "Линия Рафаэля. 1520-2020", "Фаберже - ювелир Императорского двора" и другие. Виртуальный тур на сайте Эрмитажа даст возможность "погулять" по музею в своем темпе и без экскурсии.

Ранее генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил, что число посетителей Государственного Эрмитажа сократилось на 80% в связи с ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса. Эрмитаж в этом году посетили 836 тыс. человек, в прошлом году было 4,9 млн посетителей. При этом, по данным Пиотровского,число зрителей виртуальных программ Эрмитажа в этом году увеличилось до 70 млн.

Коллекция Государственного Эрмитажа, который располагается в 10 зданиях в Санкт-Петербурге, включает 3,1 млн предметов, включая живопись, графику, скульптуру и предметы прикладного творчества, археологические находки и нумизматический материал. Музей ведет свою историю с 1764 года, он был основан императрицей Екатериной II.