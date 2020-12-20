В Петербургской филармонии сыграют концертную программу дирижера Мариса Янсонса 1979 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Концертную программу народного артиста России Мариса Янсонса (1943-2019) спустя 40 лет повторят в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича в воскресенье. Концерт включен в юбилейный цикл к 100-летию Петербургской филармонии, сообщили ТАСС в пресс-службе этой концертной организации.

Сюиту из балета "Раймонда" Александра Глазунова, Скрипичный концерт Петра Чайковского и Вторую симфонию Сергея Рахманинова исполнит Академический симфонический оркестр филармонии под управлением главного дирижера Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, народного артиста России Феликса Коробова. Солистом выступит лауреат Международного конкурса имени П. И. Чайковского скрипач Айлен Притчин.

"Этот концерт продолжит серию исторических программ, проходящих под знаком 100-летия Петербургской филармонии, старейшей концертной организации России", - рассказали в пресс-службе.

В этом сезоне уже звучали программы, исполненные в Большом зале филармонии под управлением таких выдающихся дирижеров, как Бруно Вальтер, Фриц Штидри, Курт Зандерлинг, Ганс Кнаппертсбуш, Евгений Мравинский.

40-летняя история отношений филармонии и Мариса Янсонса, который более 20 лет возглавлял концертный оркестр "Концертгебау" и более 15 лет был руководителем Симфонического оркестра Баварского радио, началась задолго до его первого концерта в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича, который состоялся 9 марта 1968 года. Уже с середины 1950-х годов он был тесно связан с филармонией, где работал его отец - дирижер Арвид Янсонс. Всего же за 50 лет Марис продирижировал здесь более чем 200 программами.

Последним его выходом на эту сцену был концерт 9 февраля 2019 года, когда он представил программу, посвященную 100-летию со дня рождения писателя Даниила Гранина.

Здесь же 5 декабря 2019 года прошло прощание с артистом.