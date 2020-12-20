Фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" продлили на неделю

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Проходящий в режиме онлайн фестиваль российского кино "Спутник над Польшей" решено продлить на неделю из-за повышенного интереса публики к этому событию и показам. Об этом сообщили в воскресенье организаторы смотра.

"Мы продлеваем срок завершения 14-го фестиваля российского кино "Спутник над Польшей", - указали организаторы в распространенном сообщении. Фестиваль продлили до 26 декабря.

Как рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС директор смотра Малгожата Скульская, решение о продлении было принято из-за популярности фестиваля. "Интерес очень большой", - отметила она.

Ежегодный фестиваль проходит уже в 14-й раз, но впервые в дистанционном формате, так как работа обычных кинотеатров в республике пока под запретом из-за эпидемии коронавируса. Смотр стартовал 12 декабря на специальной интернет-платформе и должен был завершиться 20 декабря.

В интернете польским зрителям предоставлен доступ к 64 фильмам из России. "Мы готовились показать в обычном режиме около 120 фильмов. Но, к сожалению, мы не получили от создателей многие картины", - указала Скульская.

Несмотря на перенос фестиваля в онлайн-формат, организаторы решили не отказываться от основных конкурсных программ. Жюри выбирало лучшие ленты в двух категориях: из 12 художественных фильмов и 11 документальных. В ближайшее время будут оглашены имена победителей.