Лента "Дорогие товарищи!" Кончаловского победила на фестивале российских фильмов в Польше

ВАРШАВА, 20 декабря. /ТАСС/. Один из крупнейших в Европе фестивалей российского кино "Спутник над Польшей" в воскресенье подвел итоги конкурсных программ. Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы, главный приз смотра завоевала картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" (2020) - претендент от России на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Польское жюри отметило работу Кончаловского за режиссерское мастерство, "необыкновенное внимание к правде и деталям". "Очень динамично построенный фильм отличается превосходной эмоциональной интенсивностью", - указали члены жюри.

В общей сложности в главном конкурсе художественных фильмов "Спутника" приняли участие 12 новинок российского кино. Второе место на фестивале завоевала драма "Француз" (2019) актера и режиссера Андрея Смирнова. Третье место досталось полнометражному дебюту Филиппа Юрьева "Китобой" (2020) о юном чукотском охотнике, фильм ранее был отмечен на Венецианском фестивале и "Кинотавре" в Сочи.

В конкурсе документальных фильмов Гран-при присуждено ленте "Человек неунывающий" (2020) Андрея Кончаловского. Жюри отметило эту работу "за глубину в демонстрации уровня осознанности современных россиян, их любви к жизни и необходимости внутренней свободы, а также за особенно интересную конструкцию и монтаж".

Второго места в документальной секции удостоилась картина Андрея А. Тарковского "Андрей Тарковский. Кино как молитва" (2019), отмеченная "за возможность принять участие в духовной встрече с мастером кино и продуманную форму, которая позволяет погрузиться в его видение искусства и жизни". Третье место получил фильм Натальи Кадыровой "Мама для Юли" (2019), в котором рассказывается о судьбе ребенка, рожденного в тюрьме.

В этом году фестиваль "Спутник над Польшей" проходит уже в 14-й раз, но впервые в онлайн-формате из-за пандемии. В течение 10 дней зрителям в Польше на специальной интернет-платформе было показано более 60 картин из России разных лет и жанров. Смотр традиционно пользуется большой популярностью среди польских любителей кино, а в этом году его даже решено было продлить еще на одну неделю - до 26 декабря, так как число желающих увидеть российские фильмы превзошло ожидания.