Мелодрама "Серебряные коньки" вновь возглавила российский кинопрокат в выходные

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Картина "Серебряные коньки" второй раз подряд стала лидером российского проката, собрав за минувшие выходные 70,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 17 по 20 декабря.

Новогодняя приключенческая мелодрама Михаила Локшина "Серебряные коньки" вышла в прокат 10 декабря. В фильме снялись актеры Федор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов.

Второе место занял российский комедийный фильм "Обратная связь" режиссера Алексея Ненужного. Картина, вышедшая в прокат 17 декабря, собрала за минувшие выходные 69,8 млн рублей. Комедия стала продолжением фильма "Громкая связь", который вышел в 2019 году и был адаптацией итальянского кинохита "Идеальные незнакомцы" режиссера Паоло Дженовезе. Главные роли в фильме исполнили участники "Квартета И" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов, а также актрисы Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.

Третью строчку в рейтинге занял американский полнометражный анимационный фильм "Семейка Крудс: Новоселье" (The Croods: A New Age) режиссера Джоэля Кроуфорда. Предварительный показ мультфильма собрал в России 65 млн рублей. Картина стала продолжением комедии о приключениях членов доисторического семейства Крудсов. Главные роли озвучивали Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер, Кларк Дюк и Клорис Личман.