В Театре имени Вахтангова пройдет премьера спектакля по пьесе Дюрренматта "Ромул Великий"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Ромул Великий" по пьесе швейцарского прозаика и драматурга Фридриха Дюрренматта (1921-1990) состоится в понедельник на Новой сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова. Постановку осуществил режиссер Уланбек Баялиев, в главной роли выступает народный артист России Владимир Симонов, сообщила ТАСС пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

"Литературу и театр 1950-1970-х годов невозможно представить без произведений Фридриха Дюрренматта. Его сочинения изданы более чем на 40 языках, пять раз он номинировался на Нобелевскую премию, стал обладателем множества литературных наград. Его пьесы украшают подмостки самых разных театров мира", - сказала Кузьмина.

Она отметила, что Театр Вахтангова лишь однажды обратился к творчеству Дюрренматта: в спектакль "Пристань" входила сценическая новелла "Визит дамы", где роль Клары Цаханассьян исполняла народная артистка СССР Юлия Борисова. "Вторым обращением стал "Ромул Великий", - подчеркнула пресс-атташе.

"Комедия "Ромул Великий" - третье сочинение величайшего драматурга послевоенного времени Фридриха Дюрренматта, была написана в 1948 году и обозначена автором как "неисторическая историческая комедия", - продолжила собеседница агентства. - "Дюрренматт сам себя называл "самым мрачным комедиографом из всех существующих". Автор пьесы считал комедию единственным жанром, который в состоянии отобразить современность. Трагические уроки Второй мировой войны, ощущение бессмысленности бытия, несостоятельности надежд на изменение жизни сделали трагикомический фарс востребованным жанром. Ирония и парадоксальность отличают Дюрренматта, остро переживавшего несовершенство человека и абсурдность мироустройства", - добавила она.

О послании Дюрренматта

Своим мнением по поводу "Ромула Великого" поделился и режиссер спектакля Уланбек Баялиев. Прежде на вахтанговских подмостках он выпустил "Грозу" Александра Островского, а затем решил поставить Дюрренматта.

"Пьеса "Ромул Великий" не обросла сценическими штампами, ее нечасто вспоминают", - заметил режиссер. "Я воспринял ее как вызов, она написана современно, остроумно, но нужен большой артист на главную роль. Я люблю работать с большими артистами, такие встречи важны для режиссера. Владимир Симонов - один из немногих, кто в равной степени владеет и комическим, и трагическим жанрами и особенным юмором", - оценил постановщик.

По его словам, "в конечном итоге это история не про императора Римской империи, она про нас, про театр". "Это о человеке, у которого есть власть, и есть идея, замысел обустройства мира. Все это надо перевести в пространство театра и увидеть послание Дюрренматта. Задача сложная и интересная", - поделился режиссер.

В команде создателей спектакля значатся сценограф и художник по костюмам Евгения Шутина, художник по свету - Тарас Михалевский, художник-гример - Ольга Калявина, звуковой дизайн - Руслан Кнушевицкий, композитор Фаустас Латенас.

"Кроме уже упомянутого исполнителя главной роли Владимира Симонова, в спектакле заняты Яна Соболевская, Евгения Ивашова, Владислав Демченко, Сергей Пинегин, Олег Лопухов, Евгений Косырев, Олег Форостенко, Виталийс Семеновс, Владимир Логвинов, Максим Севриновский, Сергей Батаев, Павел Тэхэда Кардэнас, Денис Бондаренко, Артем Пархоменко", - перечислила пресс-атташе, добавив, что премьерный показ "Ромула Великого" состоится также во вторник, 22 декабря.