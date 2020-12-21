Театр "У Никитских ворот" покажет премьеру спектакля "Истребление тиранов"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Московский театр "У Никитских ворот" представит в понедельник последнюю премьеру 2020 года - спектакль "Истребление тиранов", который его создатель, народный артист России Марк Розовский назвал "забавные уроки истории". Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Валентина Иванова.

"Театр "У Никитских ворот" выпускает премьеру спектакля "Истребления тиранов", созданного по сценарию и в постановке своего художественного руководителя, народного артиста России Марка Розовского, всего через несколько недель после премьеры "Терезы Ракен", яркого образца психологического театра. "Истребление тиранов" можно отнести к театру поэтическому, условному, мейерхольдовскому", - отметила пресс-атташе, добавив, что "несмотря на эстетические различия, оба спектакля концептуально схожи, они посвящены защите человеческой личности перед лицом трагической действительности".

О создателях спектакля

По словам пресс-атташе, "Истребление тиранов" - историческая мозаика, яркое представление, направленное против деспотизма, тирании в любом ее проявлении". "Марк Розовский свел в одном театральном полотне произведения прозаиков и драматургов, живших в разные эпохи (между некоторыми из них - расстояние в две с лишним тысячи лет), относившихся к разным общественным сословиям. Стихи, прозу, фрагменты пьес объединяет одно - неприятие деспота как исторической личности", - определила смысл постановки собеседница агентства.

"Спектакль представляет собой калейдоскоп блистательных актерских работ, в которых, как в кривом зеркале, отражаются все пороки любых диктатур. "Зрелище на троих", как назвал его Розовский, воссоздают заслуженный артист РФ Юрий Голубцов, Владимир Давиденко и Валерий Толков, которым подвластен любой жанр, от комедии до высокой трагедии. Широкий диапазон образов, создаваемых ими на сцене, в полной мере позволяет проявить мастерство актеров", - заявила пресс-атташе.

Комментарий по поводу своей постановки дал также сам Розовский. "Истребление тиранов" - хлесткое название рассказа Владимира Набокова. Мы сделали его и названием нашего представления", - уточнил худрук. По его мнению, тема спектакля "актуальна как никогда". "Но мы не собираемся ни на кого показывать пальцем. Наоборот, нам хочется предъявить обобщенную позицию мировой культуры, в том числе великой русской культуры, в отношении деспотизма как вселенского зла с античных времен по сей день", - подчеркнул режиссер.