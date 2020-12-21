Российские кинокритики назвали "Перевал Дятлова" лучшим сериалом 2020 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Российские критики назвали сериал "Перевал Дятлова" Валерия Федоровича и Евгения Никишова лучшим проектом 2020 года, в тройку лидеров также вошли "Чики" Эдуарда Оганесяна и "Псих" Федора Бондарчука. Об этом сообщила пресс-служба сайта "Кино-Театр.Ру", который проводил опрос экспертов.

Как рассказали в издании, участие в опросе приняли 20 ведущих российских кино- и телекритиков, каждый из них назвал по три лучших сериала из 152 проектов, которые вышли в 2020 году на каналах и стриминговых сервисах. "Лучшим сериалом 2020 года, по мнению критиков, стал проект ТНТ и Premier "Перевал Дятлова" - режиссеры Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев. Второе место - "Чики" Эдуарда Оганесяна (more.tv)", - отметили в пресс-службе.

Третье место занял проект "Псих" Федора Бондарчука, который вышел на сервисе more.tv. В десятку лидеров также вошли, в частности, сериалы "Мир! Дружба! Жвачка!" сервиса Premier, "257 причин, чтобы жить" видеосервиса Start.

"В этом году многим критикам было трудно выбрать лишь три лучших сериала, так как количество качественных проектов, заслуживающих высокой оценки, было велико несмотря на то, что год был сложный. Также мы видим, что проекты для стримингов не только полноценно вошли в наш рейтинг, но заняли в нем доминирующее положение. Мы будем с интересом наблюдать за этим процессом в следующем году, в том числе и на международной арене, и надеемся, что со временем онлайн-кинотеатры и телевизионные каналы перестанут рассматривать друг друга как соперников и найдут взаимовыгодный формат сотрудничества, от которого только выиграет зритель", - отметил главред "Кино-Театр.Ру" Жан Просянов, которого процитировали в издании.