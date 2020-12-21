Кинокритики США признали российский фильм "Дылда" лучшим кино на иностранном языке

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) получила награду от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса как лучший фильм этого года на иностранном языке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ассоциации в Twitter .

"Лучший фильм на иностранном языке, победитель: "Дылда", - говорится в сообщении.

Фильм "Дылда" в начале декабря был включен в список лучших 2020 года по версии кинокритика газеты The New York Times Минолы Даргис, а бывший президент США Барак Обама назвал картину Балагова одной из своих любимых уходящего года.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".