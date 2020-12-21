Любимова сообщила об ожидаемых кадровых перестановках в Фонде кино

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Фонд кино ждут кадровые перестановки, они произойдут после решения основных задач, связанных с распределением выделенных на кинематографическую отрасль средств. Об этом ТАСС сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Фонд и отрасль готовы к кадровым изменениям, это факт, странно это скрывать, - сказала Любимова. - Но в первую очередь будем ориентироваться на задачи, которые важны для отрасли".

В настоящее время Фонд кино возглавляет Вячеслав Тельнов.

"Разумеется, сейчас первоочередная задача - распределить 4,2 млрд рублей, выделенных на поддержку кинематографической отрасли, - продолжила министр. - Заниматься кадровыми перестановками в тот момент, когда нет подписи главы Фонда кино, совершенно недопустимо".

"Коронавирус научил нас не расписывать планы на полгода вперед, а жить ближайшими десятью днями, - отметила Любимова. - Сейчас перед нашими коллегами из Фонда кино стоит задача распределить деньги, донести до людей, как правильно все оформить". Любимова не назвала точную дату нового назначения, добавив, что кандидатуры на пост руководителя фонда "пока нет".

Правительство в ноябре распорядилось выделить из резервного фонда 4,2 млрд рублей на поддержку кинематографической отрасли. Минкультуры сообщило, что поддержка правительства будет распределена через Фонд кино свыше 500 организациям кинематографии. Часть средств, выделенных правительством из резервного фонда для поддержи отечественной киноиндустрии, в первую очередь получат кинотеатры и кинотеатральные сети. Предлагаемые меры, уточнили в министерстве, позволят компенсировать часть долговых обязательств, а также часть недополученных доходов на фоне падения объема национального рынка кинопроката.

Фонд был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в Российской Федерации и за рубежом.