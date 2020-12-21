Любимова перечислила самые посещаемые учреждения культуры 2020 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Музей-заповедник "Петергоф" и Мариинский театр в Санкт-Петербурге стали самыми посещаемыми учреждениями культуры в России в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Среди музеев топ-7: Петергоф, Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Царское село, музей-заповедник "Павловск" и Пушкинский музей, - рассказала министр. - Среди театров: Мариинский театр, Новосибирский театр оперы и балета, Малый театр России, театр им. Вахтангова, Большой театр, МХАТ им. Чехова, МХТ им. Горького".

Любимова отметила, что на фоне пандемии не сбавляли рабочий ритм и филармонии. "Буквально на днях мне сообщил генеральный директор Московской филармонии, что за этот календарный год там было 903 живых концерта, в которых выступили 800 российских и зарубежных солистов для 317 тысяч слушателей. А мы помним, что в этом году 366 дней и была изоляция", - подчеркнула она.

"Это невероятная гордость в первую очередь за наши творческие коллективы, которые несмотря ни на что, включая шахматную рассадку и другие ограничения и правила, собрались, вышли и дали такой результат", - заметила глава Минкультуры.

Российские учреждения культуры были закрыты для посетителей с середины марта в целях борьбы с распространением коронавируса. Московская мэрия 1 августа разрешила открыться театрам и концертным организациям с залами не более 3 тыс. мест при условии заполнения не более чем на 50%. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 13 ноября в столице закрыты для посещения музеи, концертным и театральным залам разрешено пускать не более 25% зрителей.