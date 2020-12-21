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Для архива Ирины Антоновой создадут специальную онлайн-платформу

Ранее в музее сообщили, что кабинет, где работала Антонова, будет превращен в мемориальное пространство памяти всех директоров музея

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пушкинский музей сделает онлайн-платформу, где представит архив президента музея Ирины Антоновой, которой не стало 30 ноября. Об этом сообщила журналистам в понедельник директор музея Марина Лошак.

"Мы бы хотели создать отдельную платформу, связанную с архивом Ирины Антоновой, часть которого хранится в музее, часть которого еще появится в нем. С большой базой и исследованием вокруг этого архива", - сказала Лошак.

Ранее в музее сообщили, что кабинет, где работала Антонова, будет превращен в мемориальное пространство памяти всех директоров музея. Кроме того, предлагается присвоить имя Антоновой одному из зданий музейного комплекса на Волхонке - Галерее искусства старых мастеров. Также планируется установка мемориальной доски на здании музея. В следующем году пройдет ряд мероприятий, посвященных памяти Ирины Александровны.

Антонова умерла 30 ноября на 99-м году жизни. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

Теги
РоссияАнтонова, Ирина АлександровнаЛошак, Марина Девовна
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