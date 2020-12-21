Минкультуры не рассматривает вопрос о кадровых перестановках в "Третьяковке"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Минкультуры не рассматривает вопрос о кадровых перестановках в Государственной Третьяковской галерее, которую с 2015 года возглавляет Зельфира Трегулова. Об этом ТАСС сообщила в понедельник министр культуры РФ Ольга Любимова.

Ранее в социальных сетях неоднократно появлялась информация, что Зельфира Трегулова может покинуть пост из-за проблем в Третьяковке. В частности, в 2018 году вандалом была повреждена картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", а в 2019 году с выставки произведений Архипа Куинджи была похищена картина "Ай-Петри. Крым". Она была найдена, а злоумышленник задержан.

"Это отдельные истории, которые существуют в соцсетях - бесконечное нагнетание, которое мешает учреждениям культуры нормально существовать, - сказала Любимова. - Мы понимаем, под каким давлением находится Зельфира Исмаиловна. Решений о кадровых перестановках нет, мы это даже не обсуждаем".

При этом министр пояснила, что в Третьяковской галерее, "действительно, был ряд проблем, связанных с административно-хозяйственным блоком, с отменами мероприятий, что тоже вызывало скандалы, интриги, расследования".

Глава министерства добавила, что Минкультуры ведет "серьезную работу" с Зельфирой Трегуловой. "Но это связано с тем, что у Третьяковской галереи была программа на пять лет, она была нашим "золотым стандартом качества", - отметила Ольга Любимова. - Теперь у галереи, в связи с пандемией, конкретного плана нет и быть не может. Международных проектов, в том числе".

Министр пояснила, что "сейчас команде Третьяковской галереи предстоит полностью переосмыслить то, что так аккуратно и кропотливо было собрано в пятилетний план".