Минкультуры проведет ревизию кинофестивалей из-за уменьшения бюджета

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ проведет ревизию кинофестивалей и Недель российского кино и перераспределит средства из-за уменьшения бюджета. Об этом сообщила в понедельник директор департамента кинематографии министерства Светлана Максимченко.

"Безусловно, у нас есть еще секвестр бюджета, у нас уменьшается, урезается финансирование, и понятно, что мы должны это финансирование наиболее эффективным способом перераспределить, распределить на те проекты, которые будут полезны индустрии и полезны нашему кинематографу. Поэтому, конечно же, мы будем пересматривать. Будем заниматься этим в январе", - сказала Максимченко на первом открытом заседании Индустриального совета "Роскино" по международной деятельности при Министерстве культуры РФ.

Она добавила, что Минкультуры проведет ревизию ранее поддерживаемых фестивалей. Помимо уменьшения бюджета это связано и с обновлениями, "которые происходят сейчас в департаменте кинематографии и в целом в подходах к организации части процессов".