Прием заявок на рибейт за съемки в России может начаться в феврале 2021 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Прием заявок на получение рибейта (возмещения иностранным компаниям части затрат при съемке на территории РФ) может начаться в феврале 2021 года. Об этом сообщила в понедельник руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий Российского экспортного центра Евгения Данильченко.

"Когда мы получим на свой расчетный счет 100 млн рублей, они упадут на счет Минэкономразвития, в этот момент мы сможем объявить конкурс, окно по приему документов. Мы ожидаем, что деньги нам поступят где-то в феврале. Соответственно, мы рассчитываем, что в конце февраля мы откроем окно по приему документов, в течение марта нужно будет подать документы", - сказала Данильченко на первом открытом заседании Индустриального совета "Роскино" по международной деятельности при Министерстве культуры РФ.

По словам Данильченко, за время пилотной программы нужно доказать ее востребованность и необходимость.

Решение о создании такой системы поддержки было принято в 2019 году - 7 ноября постановление о так называемых рибейтах, разработанное Минэкономразвития совместно с Минкультуры, подписал Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра РФ. Первоначально субсидии в 70 млн рублей предполагалось направить на проекты в прошлом году, впоследствии старт программы был перенесен на 2020 год, также было перенесено и финансирование.

Программа рибейтов предполагает, что киностудии могут компенсировать от 30% до 40% расходов на съемки фильма, мультфильма или сериала в России. Программа призвана подогреть интерес кинокомпаний к съемкам на территории России, поскольку присутствие съемочных групп и их длительное пребывание на территории страны оказывает положительный эффект на местную экономику.

В России уже есть региональные программы рибейтов. В 2016 году в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов, вошла Калининградская область. Первые рибейты кинопроизводителям здесь были выплачены в 2017 году, их сумма составила 20 млн рублей. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Также кинокомиссия по распределению рибейтов создана в Мурманской области. В Ленинградской области подобный проект планируется запустить в 2021 году.