Картину "Последний богатырь: Корень зла" представили зрителям в Москве

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специальный показ картины "Последний богатырь: Корень зла" о приключениях сына Ильи Муромца в Белогорье состоялся в Москве. Создатели надеются, что фильм подарит зрителям положительные эмоции и поможет вернуть зрителей в кинотеатры, сказал ТАСС режиссер Дмитрий Дьяченко.

Картина "Последний богатырь: Корень зла" стала продолжением успешного семейного фэнтези "Последний богатырь". Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит принять участие в богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. "Я очень надеюсь, что фильм поможет вернуть зрителей в залы, потому что он простой, душевный, а главное - веселый. В нем много задорного и радостного, и я надеюсь, что зритель увидит его таким. Очень много тяжелого и трудного произошло в 2020 году, и мне хочется, чтобы он закончился каким-то радостным событием, и им стала бы наша картина", - сказал Дьяченко.

Денис Жалинский, гендиректор компании Yellow, Black and White, которая занималась производством фильма, со сцены выразил надежду, что сказочная картина зарядит зрителей положительной энергией и позволит поверить в то, что "добро победит зло" и "нынешняя ситуация пройдет".

Замгендиректора ВГТРК, продюсер Антон Златопольский отметил, что продолжение сказки получилось даже "интереснее и ярче", чем "блестящий первый фильм". "Последний богатырь" буквально за два года стал главной новогодней телевизионной традицией, его смотрят рекордное количество телезрителей. Наверное, так смотрели, пожалуй, только лишь "Иронию судьбы" в 1976 году", - поделился он.

Роли в картине исполнили Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и другие артисты. Фильм создавался при участии Disney и телеканала "Россия 1", он выйдет в широкий прокат 1 января 2021 года.

Первая часть трилогии "Последний богатырь" вышла на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года. Согласно информации пресс-службы Disney, фильм на тот момент поставил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Его премьера на ТВ состоялась 1 января 2018 года на телеканале "Россия".