Бекмамбетов выпустит новогодний фильм "Игрок" на интерактивной платформе 29 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Фильм "Игрок" в формате скринлайф о преподавателе университета, который под Новый год хочет наладить отношения в семье и поправить финансовое положение, выйдет на специальной интерактивной платформе 29 декабря. Зрители смогут бесплатно посмотреть картину и сыграть вместе с главными героями в течение новогодних праздников, сообщил во вторник ТАСС один из продюсеров и авторов проекта Тимур Бекмамбетов.

"Игрок" - это не просто продолжение традиций народного новогоднего кино, заложенных альманахом "Елки", первая серия которого вышла десять лет назад. Наш фильм необычный - он снят в формате screenlife и сделан по-настоящему интерактивным. Мы заложили разные игровые механики внутри кино. Мы хотим отрефлексировать все перемены, которые принес нам этот год, и оставить надежду, что под конец года всем нам может повезти. Как и во всех играх, принимая то или иное решение, мы должны сделать правильный выбор, оценив, что стоит на кону", - сказал Бекмамбетов.

Новогодняя комедия появится на интерактивной платформе 29 декабря. Роли в ней исполнили Гоша Куценко, который стал одним из соавторов идеи и продюсером проекта, Мария Шукшина, Александр Робак, Глеб Калюжный и ведущий шоу "Орел и решка" Коля Серга. Фильм будет доступен бесплатно в течение всех новогодних праздников.

По сюжету картины непутевый преподаватель университета Андрей перед Новым годом остается без работы. Он не знает, как рассказать об этом жене, поэтому решает попытать удачу и сорвать большой куш в покере. Зрители будут следить за приключениями героя на экране его компьютера.