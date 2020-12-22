Авторские короткометражки "Союзмультфильма" появились на видеосервисе Xiaomi

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Коллекция авторских короткометражек "Союзмультфильма", созданных за последние 10 лет, появилась на крупнейшем азиатском видеосервисе Xiaomi. Также китайский дистрибьютор приобрел права на показ мультсериалов "Простоквашино" и "Приключения Пети и Волка", сообщает пресс-служба студии.

"Коллекция из 82 авторских короткометражных картин, созданных на киностудии "Союзмультфильм" за последние 10 лет, теперь доступна на крупнейшей в Азии ОТТ-платформе Хiaomi на территории Китая. В их числе призеры национальных и международных фестивалей - "Морошка" Полины Минченок, "Два трамвая" Светланы Андриановой, "Виват, мушкетеры!" Антона Дьякова, "Доброе сердце" Евгении Жирковой и многие другие", - рассказали в студии.

Эксклюзивным дистрибьютором коллекции на азиатском рынке стала компания Beijing Joy Culture Media, соответствующее соглашение стороны заключили год назад. Все фильмы впервые покажут на территории КНР. Кроме того, компания приобрела права на показ анимационных сериалов "Пластилинки", "Простоквашино" и "Приключения Пети и Волка" срок на три года. Их дублируют на китайский язык для ТВ-каналов и цифровых платформ.

"Китайские зрители традиционно в числе поклонников российской анимации, и мы очень признательны такому зрительскому вниманию, и намерены развивать сотрудничество с компаниями из КНР. Особенно важно, что знакомство с актуальной коллекцией киностудии начнется именно с авторского короткометражного кино, которое как нельзя лучше представляет значительный креативный потенциал нашей анимации. Жанрово и технически это очень разные фильмы, каждый из которых, без сомнения, способен оставить яркое впечатление", - сказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, которую процитировали в пресс-службе.