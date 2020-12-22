Победителем всероссийского фестиваля музыки в кино "Soundtrack" стал музыкант из Сочи

МОСКВА, 22 декабря./ТАСС/. Победителя всероссийского фестиваля музыки в кино "Soundtrack" объявили на финальном онлайн-концерте. Им стал музыкант из Сочи Никита Свалухин, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе московского продюсерского центра.

"Состоялся финальный онлайн-концерт всероссийского фестиваля музыки в кино "Soundtrack". Победителем стал музыкант из Сочи - Никита Свалухин, исполнивший кавер на песню "Нежность" из знаменитой картины Киностудии имени М. Горького "Три тополя на Плющихе". Он получит главный приз фестиваля - 100 тыс. рублей на продвижение и творчество от молодежного комьюнити @bigteambooking", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что на фестиваль поступило более 200 заявок из разных городов России - Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи, Нижний Новгород, Казань и многие другие.

"Также работы прислали из США, Украины и Италии, таким образом фестиваль приобрел международный статус. В финал прошли шесть участников из разных городов России: Алена Чайка, Гульназ Шакирова, Полина Чусовитина и Станислав Иванов, Никита Свалухин, Мари Тодуа, Анна Якубук", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора московского продюсерского центра Андрея Петрова, такие конкурсы и проекты - отличная возможность для начинающих исполнителей заявить о себе и получить бесценный опыт работы с профессионалами шоу-бизнеса.

О фестивале

Заявки на участие в фестивале принимались с 20 ноября по 1 декабря. Для этого нужно было снять на видео авторское исполнение кавера на песню из фильмов Киностудии им. М. Горького и выложить его в свой аккаунт Instagram или TikTok с хештегом #soundtrackfest20, отметив аккаунт фестиваля @soundtrack.fest. Видео, набравшие наибольшее количество лайков, оценивали звездные наставники проекта, среди них, в частности, музыкант и исполнитель Брендон Стоун, певец и блогер Роман Каграманов.

В финал вышли шесть участников.

Мероприятие организовано Киностудией имени М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ и при участии Московского продюсерского центра.