В России появилась Ассоциация писателей и издателей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В России учреждена Ассоциация писателей и издателей, ее возглавил писатель Сергей Шаргунов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роспечати.

"На учредительном собрании ассоциации ее председателем избран Сергей Шаргунов, писатель, главный редактор журнала "Юность", заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы", - сказали в пресс-службе.

Ассоциация создана по инициативе Союза писателей России, Союза российских писателей, Союза писателей Москвы, Союза писателей Санкт-Петербурга, Российского книжного союза.

"Мы пришли к этому сложению усилий непросто и не сразу - спустя 30 лет размежеваний и разногласий... Мы объединяемся для того, чтобы отстаивать права, интересы, судьбы людей литературы. Сама работа писателя, до сих пор не имеющая юридической кодификации, должна получить серьезную социальную защиту. Необходимо существенное обновление новыми книгами и литературными изданиями фондов библиотек, в том числе электронных", - говорится в манифесте ассоциации, текст которой приводит Роспечать.

В творческий совет ассоциации вошли Евгений Водолазкин и Алексей Варламов, Татьяна Толстая и Ольга Славникова, Гузель Яхина и Сергей Лукьяненко, Александр Кушнер и Олег Чухонцев, Игорь Волгин, Дмитрий Воденников и другие. Возглавил совет Владимир Толстой, руководитель Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, советник президента по культуре.

В состав наблюдательного совета вошли начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, министр культуры РФ Ольга Любимова, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, возглавил его Сергей Степашин, президент Российского книжного союза.