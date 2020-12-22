AFP: умер актер Клод Брассёр

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Французский актер Клод Брассёр, сыгравший в более чем сотне фильмов, умер во вторник в возрасте 84 лет. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на агента актера Элизабет Таннер.

"Клод Брассёр умер сегодня в мире и спокойствии в окружении близких. Он не стал жертвой COVID-19", - сообщила она. По словам агента, его похоронят на кладбище Пер-Лашез во французской столице рядом с отцом - другим актером Пьером Брассёром.

Клод Пьер Эпинасс родился в 1936 году в Нейи-сюр-Сен под Парижем. Его творческая карьера началась в Театре Парижа в 1955 году. Уже в 1956 году он снялся в своем первом фильме - "Встреча в Париже" режиссера Жоржа Лампена, где исполнил эпизодическую роль. С тех пор его послужной список насчитывает более трех десятков театральных пьес и более сотни фильмов.

Наиболее успешными для него стали картины "И слоны бывают неверны" (1976) и "Герой полиции" (1979), за которые он был удостоен наград французской кинопремии "Сезар". Также он являлся офицером ордена Почетного легиона и обладателем ордена "За заслуги".