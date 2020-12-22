Группа "Кино" представила клип с рисунками Цоя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Музыканты группы "Кино" во вторник опубликовали на хостинге YouTube клип на песню "Это не любовь". Видеоряд включает рисунки основателя коллектива Виктора Цоя, сообщили ТАСС в пресс-службе группы во вторник.

"В основе этого видео - будущее шоу группы, с экраном и видеорядом, но в меньшем масштабе, - отметили в пресс-службе. - В клипе активная графика - это рисунки Виктора Цоя".

В клипе музыканты "Кино" - гитаристы Юрий Каспарян и Дмитрий Кежватов, бас-гитарист Александр Титов, барабанщик Олег Щунцов - играют вживую. Участники группы сохранили оригинальный вокал Цоя, отреставрировав запись 1985 года.

Концерты "Кино" к 30-летию группы были запланированы в Москве и Санкт-Петербурге осенью 2020 года. Из-за пандемии коронавируса мероприятия пришлось перенести на будущий год. Согласно данным на сайте группы, 7 февраля музыканты планируют выступить в Минске, 13 и 14 февраля - в Санкт-Петербурге, 13 марта - в Киеве, 17 апреля - в Нижнем Новгороде, 14 и 15 мая - в Москве, 19 июня - в Риге.