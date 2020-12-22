Фестиваль народного творчества собрал в Грозном коллективы из семи регионов России

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль народного художественного творчества "Мир талантов" собрал в Грозном около 200 участников из семи российских регионов. В течение трех дней коллективы демонстрировали таланты в театральной, хореографической, инструментальной и вокальной номинациях, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры.

"С конкурсными номерами выступили около 200 участников, которые представили творческие коллективы из различных регионов России. Праздник завершился гала-концертом участников фестиваля. Это был последний фестиваль уходящего года", - рассказали в пресс-службе.

Проект был реализован на средства гранта организации "Российский фонд культуры" и предполагал проведение конкурсных прослушиваний в формате театральных представлений и концертных выступлений.

"Мероприятие прошло с соблюдением всех мер безопасности. В зал зрителей запускали строго в защитных масках, а рассаживали через одного", - добавили в ведомстве.

Проект направлен на укрепление, сохранение и развитие народного художественного творчества. Обладателями гран-при фестиваля стали участники из Адыгеи и Северной Осетии.