Вернисаж выставки "Керамика. Парадоксы" музея-заповедника "Царицыно" пройдет онлайн

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вернисаж выставки "Керамика. Парадоксы", посвященной художественной керамике XX - начала XXI века, пройдет в формате онлайн на сайте и в соцсетях музея-заповедника "Царицыно" в среду. В экспозицию вошли работы Пабло Пикассо, Михаила Врубеля, Константина Сомова и других художников.

Музей-заповедник "Царицыно", как и другие музеи Москвы, приостановил прием посетителей, согласно указу городских властей. Ограничения введены на период 16 ноября - 15 января. "В 18:00 в социальных сетях музея, в том числе в Facebook, Instagram, VKontakte, Одноклассниках и YouTube, и на сайте начнется прямая трансляция с открытия выставки", - сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции - более 150 предметов из российских музеев и частных собраний. В их числе — работы Фернана Леже, Пабло Пикассо, Михаила Врубеля, Константина Сомова, Александра Задорина и других художников. На онлайн-вернисаже зрители узнают о том, как в музее придумывали и создавали выставку, какими вопросами задавались, работая над ней, и какие в результате получили ответы.

Кураторами выставки стали Татьяна Пунанс, Юлия Киселева, Виктория Петухова. Они определили свою тему для каждого из десяти залов. Например, первый выставочный зал посвящен легендам о сотворении человека из глины. В зале "Большие имена" рядом с "Совой" и "Бородачом" Пикассо из Ульяновского областного художественного музея можно увидеть "Курицу" Головина из музея-заповедника "Абрамцево" и рельеф Леже из царицынской коллекции. Также здесь есть кувшин Врубеля, принадлежавший когда-то Федору Шаляпину, и фарфоровая статуэтка "Нежность" Сомова из Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге.

Отдельный зал посвящен ленинградской художественной группе "Одна композиция". А в пространстве, рассказывающем об актуальном искусстве, представлены художники, работающие с таким темами, как экология, неравенство людей, глобализация, мультикультурализм, одиночество или инклюзия. После снятия ограничений выставка будет доступна офлайн, она продлится до 27 июня 2021 года.