В Петербурге состоится концертная премьера оперы "Ночь перед Рождеством"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Зимняя сказка "Ночь перед Рождеством" Николая Римского-Корсакова прозвучит в среду в концертном исполнении на сцене Большого зала филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Организатор премьеры Фонд поддержки музыкального искусства FES приурочил исполнение к Новому году и Рождеству.

"Нам удалось подобрать великолепный состав солистов, и это большое везение. Среди участников - солистка Национальной оперы Украины Тамара Калинкина, которая привносит много украинского колорита в партию Оксаны. Мы очень рады, что она пополнила петербургский состав исполнителей. Для концертного исполнения разработана оригинальная световая партитура, которая позволит создать сказочное, рождественское настроение", - сказал ТАСС исполнительный директор Фонда FES Дмитрий Дедух.

В постановке примут участие солисты музыкальных театров города. Так, партию Солохи исполнит солистка Михайловского театра Олеся Петрова, удостоенная минувшей осенью Национальной оперной премии "Онегин". Певица впервые включила эту партию в свой репертуар . Опера прозвучит в исполнении солистов, молодежного хора "СоГласие" (хормейстер - Павел Теплов), Санкт-Петербургского Государственного академического симфонического оркестра под управлением Михаила Татарникова.

Фонд поддержки музыкального искусства FES был создан в этом году. Он дебютировал в Большом зале филармонии 30 ноября звездным проектом "Опера-гала".