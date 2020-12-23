Музей "Владивостокская крепость" планирует провести международный фестиваль после пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Объекты Владивостокской крепости могут стать площадкой проведения международного музыкального фестиваля после улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил ТАСС в среду директор музея-заповедника Виктор Шалай.

В последние два года на объектах Владивостокской крепости уже несколько раз проводились "музыкальные пикники" - события выходного дня с участием местных музыкантов. Гости могли послушать живую музыку, посетить экспозицию живописи и пройтись с экскурсией по фортам и пороховым погребам крепости. Мероприятия пользовались спросом у жителей города.

"До введения противоэпидемических ограничений мы работали над идеей организации международного музыкального события - большого джазового фестиваля на объектах крепости. Когда стало понятно, что коронавирус не позволит реализовать задумку в 2020 году, мы с коллегами решили ограничить масштаб, но все-таки продолжить традицию, начатую в прошлом году, и "привезти" музыку в крепость, организовав второй "Музыкальный пикник", только теперь уже на трех объектах крепости. Если границы останутся закрытыми и дальше, мы будем воспроизводить формат музыкального пикника. Но как только они откроются, мы превратим пикник в масштабное международное событие", - рассказал Шалай.

По его словам, из десятков объектов крепости многие идеально подходят для концертов. Благодаря музыкальным пикникам коллектив музея-заповедника удостоверился, что к проведению массовых мероприятий могут быть адаптированы, например, Пороховой погреб №13, Форт Поспелова, Форт №1.

"И хотя мы использовали в названии планируемого фестиваля слово "джазовый", мы все-таки имели в виду, что он будет разножанровым, представит публике различные музыкальные стили и направления. Некогда заброшенные объекты крепости должны наполняться новой жизнью, и я убежден: горожане довольно быстро поймут, что здесь можно отлично провести время одному, с друзьями или всей семьей", - отметил директор музея.

О Владивостокской крепости

Исторический памятник "Владивостокская крепость" - комплекс оборонительных сооружений, возведенных на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русский в 1877-1917 годах. Крепость состоит из 124 объектов, которые включают более 500 сооружений: береговых батарей, фортов, капониров и других. Комплекс вошел в число самых мощных приморских крепостей мира. К началу Русско-японской войны в 1904 году крепость включала пять фортов, семь опорных пунктов, 20 сухопутных батарей и 23 береговые батареи. После окончания войны и потери Порт-Артура Владивосток оказался единственным укрепленным портом и русской военно-морской базой в регионе.

В 2018 году Министерство культуры РФ предложило создать на базе Владивостокской крепости федеральный музей-заповедник. Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2018 года одобрил эту идею. О создании музея-заповедника было объявлено в феврале 2019 года.