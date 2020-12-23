Третьяковка проведет онлайн-экскурсию по выставке Роберта Фалька

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Третьяковская галерея проведет в среду онлайн-трансляцию кураторской экскурсии по масштабной выставке работ Роберта Фалька, которую планируется открыть 16 января. Об этом сообщает пресс-служба галереи.

С 16 ноября по 15 января Третьяковская галерея, как и другие федеральные музеи в Москве, закрыта для посещения. Ограничения введены приказом Минкультуры России. "Специально для публики, которой временно недоступны музейные площадки, подготовлена онлайн-трансляция кураторской экскурсии по выставке Роберта Фалька, которая пройдет 23 декабря 2020 года в 17:00 на онлайн-ресурсах Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.

Планируется, что экспозиция будет доступна для посетителей в очном формате с 16 января по 23 мая. В музее отмечают, что в России уже очень давно не было большой монографической выставки Фалька. "Настоящий проект - первая крупная ретроспектива мастера. Задача выставки - представить наиболее полно творческий путь художника - от ранних импрессионистических работ 1905-1909 годов до произведений 1950-х. Таким образом, выставка в Третьяковской галерее станет важнейшим шагом в осмыслении наследия живописца, места и значения его искусства", - отметили в пресс-службе.

Выставка, куратором которой выступает Татьяна Левина, объединит около 230 живописных и графических работ художника. Это произведения из коллекций Третьяковской галереи, Пушкинского музея, Русского музея и других российских музеев, а также из Национальной галереи Армении и частных собраний. К выставке подготовлено фундаментальное иллюстрированное издание. В него вошли статьи об эволюции живописи Фалька и его графике, несколько ранее не издававшихся архивных материалов, а также выдержки из критических статей 1900-1950-х годов, отрывки из свидетельств современников, писем и документов самого художника.

Роберт Фальк (1886-1958) - классик отечественного искусства ХХ века, один из лидеров объединения "Бубновый валет", знаковая фигура культурной жизни времен оттепели. Автор картин "Красная мебель", "Бухта в Балаклаве", "Женщина в белой повязке", "Золотой пустырь. Самарканд", "Пейзаж с парусником" и других. Помимо "Бубнового валета" был участником художественных объединений "Мир искусства", "Общество московских художников" и Ассоциации художников революционной России.