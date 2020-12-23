В СФ разработали законопроект о передаче частным школам объектов культурного наследия

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова разработали законопроект о передаче в безвозмездное пользование частным учреждениям, работающим в сфере образования и культуры, объектов культурного наследия. Документ, который в среду направят премьер-министру РФ Михаилу Мишустину для получения отзыва, есть в распоряжении ТАСС.

"Данный законопроект ставит своей целью расширение перечня юридических лиц, которым объекты культурного наследия, включенные в реестр и находящиеся в государственной собственности, могут быть переданы в безвозмездное пользование частным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сферах образования и (или) культуры. По заключению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, это будет иметь положительный результат, поскольку, как показывает практика, длительное невовлечение объектов культурного наследия в хозяйственный оборот становится следствием их дальнейшего разрушения, утраты предметов охраны или незаконного использования", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В документе приводится пример передачи в аренду исторического здания пуговичной фабрики братьев Бух в Санкт-Петербурге частному образовательному учреждению среднего общего образования "Частная школа Шостаковичей". В рамках указанного договора аренды школа обеспечила осуществление реконструкции ее здания с объемом вложенных инвестиций в размере более 230 млн рублей. В рамках договора аренды на школу были возложены обязательства по перечислению арендной платы (почти 14 млн за 2017 год), по оплате коммунальных платежей (2,4 млн рублей за 2017 год), расходов на содержание здания (290 тысяч рублей за 2017 год). "В случае передачи в безвозмездное пользование объекта культурного наследия будут созданы условия для освобождения арендатора от весьма обременительной арендной платы. Кроме того, это позволит повысить долю участия субъекта Российской Федерации в вопросах контроля за использованием объектов культурного наследия, а также вовлечения таких объектов в гражданский оборот", - уточняют сенаторы.

Согласно пояснительной записке, одних только частных образовательных организаций, располагающихся в объектах культурного наследия в субъектах РФ, насчитывается 178. "По данным Министерства культуры РФ, частных образовательных учреждений культуры, располагающихся в объектах культурного наследия, насчитывается: 49 - федерального значения, 87 - регионального значения и 17 - местного (муниципального) значения", - говорится в документе.