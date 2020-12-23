Премии правительства в области культуры в 2020 году присуждены 13 деятелям

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Премии правительства России в области культуры за 2020 год, которые присуждаются за наиболее талантливые произведения и выдающуюся просветительскую работу, получат 13 деятелей. Об этом сообщает в среду пресс-служба кабмина, уточнив, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Премия имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства (3 млн рублей) присуждена председателю Союза театральных деятелей (Всероссийское театральное общество) Александру Калягину. Пятью премиями "Душа России" (по 500 тыс. рублей каждая) отмечены заслуги в сфере развития народного творчества.

"В номинации "Народное пение" такая награда будет вручена Ольге Беляковой, художественному руководителю народно-сценического казачьего ансамбля "Хуторок" пятигорского городского Дома культуры №1, - рассказали в правительстве. - Ольга Бочарова, мастер в области декоративно-прикладного искусства, руководитель мастерской прикладного творчества "Параскева" нижегородского Комплексного центра социального обслуживания населения, удостоена премии "Душа России" в номинации "Народный мастер".

Работа худрука хореографического ансамбля "Мы" Амурского областного Дома народного творчества Ольги Гавриловой отмечена премией в номинации "Народный танец".

Еще две такие награды будут вручены в номинациях "Народная музыка" и "Традиционная народная культура" - Елене Магницкой, руководителю коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив, и Евгению Мамаеву, художественному руководителю народного фольклорного ансамбля "Сиберия" Дома творчества и досуга села Усть-Кокса Республики Алтай.

Премии имени Луначарского

Также по распоряжению Мишустина будет вручено семь премий имени А. В. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры (по 300 тыс. рублей каждая).

В номинации "Педагогический работник" награду получат преподаватель Алтайского государственного музыкального колледжа в Барнауле Олег Абрин, преподаватель детской музыкальной хоровой школы "Алые паруса" в Красногорске Московской области Елена Володина и преподаватель Архангельского музыкального колледжа Нина Демидова.

В номинации "Работник театра" премия присуждена Алексею Егорову, заведующему художественно-постановочной частью Московского академического театра имени Вл. Маяковского, и Руслану Кнушевицкому, заведующему звукотехническим цехом столичного Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Елена Обухова, специалист по фольклору "Тямшанского культурно-досугового центра" в Псковском районном центре культуры, отмечена в номинации "Работник культурно-досугового учреждения". А Вере Чудиновой - главному научному сотруднику отдела социологии, психологии и педагогики детского чтения Российской государственной детской библиотеки будет вручена премия в номинации "Библиотекарь".

О премии

Премии правительства РФ в области культуры присуждаются ежегодно с 2005 года за наиболее талантливые произведения в сфере культуры и искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность, создание творческих проектов и произведений для детей и юношества. Работы соискателей выдвигаются федеральными и региональными органами власти, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями. Премию может получить коллектив авторов, состоящий не более чем из трех человек.