Okko покажет в России церемонию вручения Grammy

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Трансляцию церемонии вручения наград премии Grammy можно будет посмотреть в России на Okko 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мультимедийного сервиса.

"Специальная 3,5-часовая телевизионная версия церемонии вручения самой престижной музыкальной премии в мире соберет на одной сцене главных хит-мейкеров этого года. Онлайн-трансляция состоится утром 1 февраля", - сообщил собеседник агентства.

На награды в этом году претендуют музыкальные записи, представляющие самые различные музыкальные жанры, включая поп, классику, джаз, рэп, R&B и рок. Лидерами по числу номинаций стали Beyonce (9 номинаций), Dua Lipa (6), Roddy Ricch (6), Taylor Swift (6), Brittany Howard (5), John Beasley (4), Justin Bieber (4), Phoebe Bridgers (4), DaBaby (4), Billie Eilish (4), David Frost (4) и Megan Thee Stallion (4).

В числе номинантов российский пианист Даниил Трифонов, который поборется за награду в категории "Лучшее сольное инструментальное произведение классической музыки", а также дирижер Максим Емельянычев, которого включили в список номинантов в категории "Лучшая оперная запись" за исполнение оперы "Агриппина" Георга Фридриха Генделя.

Grammy - единственная музыкальная награда, вручаемая профессиональным сообществом по результатам голосования членов Академии звукозаписи, которые сами создают музыку всех жанров и представляют музыкальные дисциплины, в числе которых авторы песен, продюсеры, звукооператоры и звукоинженеры.