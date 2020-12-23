Актеру Василию Лановому присвоили звание почетного гражданина Москвы

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Звание "Почетный гражданин Москвы" за выдающийся вклад в развитие искусства театра и кино присвоено народному артисту СССР Василию Лановому. Соответствующее решение принято в среду на заседании Московской городской думы.

"Решение принято, оформляется постановление о присвоении звания "Почетный гражданин Москвы" Лановому Василию Семеновичу", - сказал в ходе заседания председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Проект данного постановления был ранее внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным, его поддержала комиссия Московской городской думы и правительство Москвы по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания "Почетный гражданин города Москвы", а также комиссия Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Как сообщил в ходе заседания руководитель департамента культуры Александр Кибовский, Лановой является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, посвятил ему более 60 лет. Кроме того, Лановой заведует кафедрой сценической речи Театрального училища имени Бориса Щукина, является председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", его заслуги отмечены многочисленными высокими наградами.

"С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кинематографа. Всей своей жизнью Василий Лановой показывает, что такое любовь к Родине и столице. Уверен, что принятое депутатами столичного парламента решение о присвоении звания "Почетный гражданин Москвы" поддерживают миллионы москвичей, для которых Василий Лановой - пример истинного патриота, коренного москвича, верного сына своего народа, который многое сделал для нашей культуры и сохранения памяти о Великой Отечественной войне", - прокомментировал ТАСС Шапошников.