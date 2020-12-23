Во Франции умерла певица Рика Зарай

ПАРИЖ, 23 декабря. /ТАСС/. Французская и израильская певица Рика Зарай (Гозман) скончалась во Франции в возрасте 82 лет. Об этом сообщило в среду посольство Израиля в Париже.

Зарай, обладающая сильным и звонким голосом, была широко популярна в период 1960-1980 годов, исполняя песни на французском, иврите, английском, итальянском, испанском и немецком языках. Среди ее хитов - "Я пою", "Казачок", "Без рубашки". Причем "Казачок", песня на русскую мелодию, стала в 1969 году во Франции "золотым диском" и использовалась на танцевальных вечерах. Всего Зарай выпустила два десятка виниловых пластинок и компакт-дисков.

Зарай родилась в 1938 году в Иерусалиме в семье выходцев из России и Польши. Игре на фортепьяно ее обучали с семилетнего возраста. В 15 лет как пианист она была удостоена главной премии консерватории.

Выступать певицей начала во время службы в израильской армии, создав там музыкальную группу и сочинив собственный мюзикл. Ее концерты пользовались большим успехом.

Жизнь во Франции

В дальнейшем переехала Францию, чтобы сделать успешную карьеру в Европе. В Париже она познакомилась с продюсером Брюно Кокатриксом, владельцем концертного зала "Олимпия".Однако он отказался организовывать ее концерты, так как она не знала французского и не могла исполнять песни с понятными публике текстами.

Зарай начала тогда выступать в различных кабаре. Там ее увидел продюсер Эдди Барклай, владелец одноименной фирмы звукозаписи. Он как раз искал певицу с сильным иностранным акцентом. Барклай подписал с Зарай контракты и всячески продвигал ее.

В дальнейшем, убедившись, что певица освоила французский язык, ее концерты стал организовывать и Кокатрикс. Она выступала в паре с Жаком Брелем и Жильбером Беко.

В 1969 году Зарай попала в автокатастрофу, в результате чего шесть дней находилась в коме, а затем врачи на восемь месяцев уложили ее в гипс. Чтобы полностью восстановить здоровье, певице понадобились три года. В 2008 году она перенесла инсульт, который парализовал левую сторону тела.

В 2006 году певица выпустила книгу мемуаров "Надежда всегда права". В 2019 году на компакт-дисках вышел ее сборник из 100 песен. Последнее выступление Рики Зарай состоялось в Париже в феврале этого года, на сцене кабаре Folies Bergere.