Русский музей открыл выставку о художественном наследии семьи Клодтов XIX-XX веков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Произведения искусства, созданные в разных жанрах представителями семьи Клодтов, показаны на выставке, которая открылась в среду в Русском музее. На выставке представлены эскизы конных статуй, рисунки, живопись и гравюра, сообщили в пресс-службе музея.

"В Михайловском (Инженерном) замке открывается выставка, посвященная художественному наследию семьи баронов Клодтов фон Юргенсбург. Впервые на одной экспозиции представлены скульптура, живопись, рисунок и гравюра. Центральное место отведено произведениям основателя династии скульптора Петра Карловича Клодта (1805-1867) - мастера-монументалиста, родоначальника анималистического жанра в русской станковой скульптуре", - говорится в сообщении.

На выставке посетители смогут увидеть модели конных групп для Аничкова моста в Петербурге, эскизы памятника императору Николаю I и редко выставляемую восковую модель памятника баснописцу И.А. Крылову в Летнем саду.

Большой раздел экспозиции составили работы живописцев - представителей семьи Клодтов: жанровые полотна сына скульптора - Михаила Петровича Клодта и произведения его племянника - пейзажиста Михаила Константиновича Клодта. Экспозицию дополняют работы внука Павла Клодта - Николая Александровича Клодта (1865-1918), живописца и театрального художника, мастера импрессионистического пейзажа, воспитанника московской художественной школы. Один из разделов выставки посвящен роли представителей династии Клодтов в развитии печатной графики. Имя Константина Карловича Клодта (1807-1879) связано с возрождением в середине XIX века искусства ксилографии (гравюры на дереве).

Выставка в залах музея будет действовать до 29 марта. С 30 декабря по 10 января петербургским музеям запрещено принимать посетителей, в соответствии с постановлением городского правительства, из-за ситуации с пандемией, в это время можно ознакомиться с произведениями в электронном виде. Экспозиция продублирована электронной версией, которая доступна в мобильном приложении дополненной реальности "Артефакт".

Виртуальный проект "Семья Клодтов" включает десять аудиогидов к работам пяти представителей художественной династии Клодтов из коллекции Русского музея. Элементы дополненной реальности позволяют акцентировать внимание на отдельных деталях произведений.