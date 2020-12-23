Минкультуры и Минпросвещения запустят портал для развития кругозора у школьников

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры РФ и Министерство просвещения РФ работают над порталом "Культурадляшкольников.РФ", где будут собраны развивающие кругозор материалы для детей школьного возраста. Об этом сообщила в среду глава Минкультуры Ольга Любимова.

"Мы столько сил в этом году направили на онлайн-мероприятия, на "Культуру.РФ". В этом году стало на 25% больше пользователей школьного возраста, что не может не радовать - родители нам доверяют. Параллельно с [порталом] "Культура.РФ" у нас появляется такой "ребенок" - "Культурадляшкольников.РФ", где будет удобно погрузиться в дополнительное образование: спектакли, лекции, лучшие примеры отечественного кинематографа", - сказала она журналистам после совместного заседаний коллегий двух ведомств.

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, цель проекта - "чтобы школьники могли быстро находить интересные материалы, знакомиться с культурой нашей страны, с культурой того или иного региона, малой и большой Родины". "Хочу сразу подчеркнуть, что никогда информационные технологии, дистанционное обучение не заменят традиционного обучения, а будут его дополнять, развивать", - заметил он.

Также ведомства прорабатывают всероссийскую олимпиаду для школьников в области творчества, сообщил Кравцов.

В 2019 году ведомства запустили проект "Культура для школьников", состоящий из трех тематических блоков: "Культпоход", "Культурный клуб", "Цифровая культура". С 1 сентября 2020 года проект реализуется во всех регионах страны.